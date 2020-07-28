Через коронавірус в Україні відмовилися від масових святкувань річниці Хрещення Русі. У Києво-Печерській лаврі пройшла служба на чолі з митрополитом Онуфрієм. У Михайлівському Золотоверхому монастирі літургію осолив Епіфаній. Якщо у лаврі обмежилися святуванням у межах храму, то у монастирі запланували похід на Володимирську гірку.

Пройшла служба у лаврі

У Києво-Печерській Лаврі пройшла святкова служба з нагоди 1032-річчя Хрещення Русі, повідомляють у телеграм-каналі PavlovskyNews.

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Богослужіння очолив предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій. На відео з літургії помітно, що віряни стоять на вулиці. Значна частина одягнула маски.



У Києво-Печерській лаврі пройшла святкова служба / Фото з телеграму PavlovskyNews

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Єпіфаній вирішив таки не обмежуватися службою

У Михайлівському Золотоверхому монастирі пройшло святкове богослужіння, яке очолив глава ПЦУ митрополит Єпіфаній.

Через карантинних обмежень людей просили залишатися вдома і дивитися онлайн-трансляцію. Проте до початку служби народ з'їхався цілими делегаціями,

– йдеться у PavlovskyNews.

Віряни не дотримувалися соціальної дистанції та майже не використовували маски.

Крім того, Епіфаній вирішив не обмежуватися лише літургією у храмі. Запланована служба поблизу пам'ятника князю Володимиру. Похід на Володимирську гірку відбудеться о 13:00. Туди також запросили представників ЗМІ.



Літургія у Михайлівському золотоверхому / Фото з телеграму PavlovskyNews

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