У Києві неподалік станції метро "Печерська" жінка несла немовля в пакеті. Перехожі, що помітили дивну поведінку жінки, викликали поліцію та "швидку".

Жінка поклала дитину в пакет для речей та застебнула його. Окрім сумки з дитиною, вона несла ще кілька повних пакетів. Відео інциденту опублікували в телеграм-каналі Teza.

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Це помітила киянка з балкону. Дівчина спустилась та почала вимагати в жінки, аби та дістала немовля з пакета.

Жінка відмовилась діставати дитину з сумки та почала тікати. Тоді дівчина викликала патрульних. На відео видно, як правоохоронці відібрали у жінки пакет та акуратно дістали дитину.

У Києві жінка несла дитину в пакеті, відео:

Що з дитиною

Дитині було всього 2 – 3 дні. На щастя, з малюком все добре. Наразі він перебуває під наглядом лікарів. Подальшу долю немовляти вирішуватимуть органи опіки.

Що відомо про матір немовляти

Сама ж горе-матір приїхала до столиці з Одеси. За даними телеграм-каналу Teza, це 6 дитина жінки. Поліції зловмисниця розповіла, що йде в пологовий будинок на вулицю Арсенальну оформлювати народження дитини.

При цьому вона плуталась у розповіді: то казала, що народжувала дитину вдома, то – що в пологовому будинку. Жінку відправили до Одеси.