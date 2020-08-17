На Вінниччині мама посадила власну 14-річну доньку на ланцюг, бо та "часто втікала з дому". За допомогою ошийника, ланцюга та навісного замка матір вирішила перевиховати свою дитину. Жінка на кілька годин прив’язала доньку в домі.

Після того, як вона все ж змилосердилася над власною дитиною та відв’язала її, донька зателефонувала до поліції. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.

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Що відомо про це "звіряче перевиховання":

Інцидент трапився у Чечельницькому районі Вінниччини. Правоохоронці дізналися про нього 15 серпня, коли до поліції зателефонувала 14-річна дівчинка та розповіла про знущання матері.

За вказаною адресою негайно виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Їм вдалося з’ясувати, що 30-річна жінка після конфлікту з донькою, за допомогою ланцюга, ошийника та навісного замка прив’язала її в будинку.

У такому стані дівчина провела 2 години.

Після того, як жінка відв’язала доньку, остання звернулась в поліцію за допомогою.

Що розповіла про свій вчинок мама дівчинки

Жінка заявила, що у такий спосіб намагалася перевиховати доньку, яка, нібито, постійно втікає з дому та відмовляється допомагати по господарству.

Наразі працівники ювенальної превенції та соціальні служби вивчають ситуацію в родині.

Дії жінки кваліфікуються слідством як незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Такі дії караються обмеженням волі до 3 років або позбавленням волі на той самий термін. Проводиться досудове розслідування.