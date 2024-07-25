Попередньо, усі цілі були збиті ППО ще на підступах до Києва. Наразі інформації про руйнування чи постраждалих немає, за надходження нових даних звіт буде оновлено.

Хронологія атаки Росіяни знову запустили "Шахеди": серед головних цілей була Житомирська область

Атака на Київщину 25 липня: що відомо

Сьогодні, 25 липня, вночі велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА противника. Серед цілей ворога була Житомирська область, Одеська область, а також столичний регіон.

Близько 3 години ранку стало відомо з повідомлення місцевої влади про роботу ППО в Київській області. Після 5 ранку КМВА оприлюднила перший звіт про нічну атаку росіян.

Під прицілом ворожих дронів був і Київ. Цієї ночі дрони заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені. Станом на цю хвилину – у Києві без руйнувань та потерпілих,

– пишуть в Київській МВА.

Тип та кількість ударних дронів, що загрожували Київщині, буде відомий пізніше – зі звітів Повітряних сил. "Можете щиро подякувати воїнам ППО за відмінну роботу", – зазначив при цьому начальник КМВА Сергій Попко.

Зауважимо, станом на час публікації повітряну тривогу в Києві скасували, але в області вона триває. Ще кілька дронів фіксують у небі, за даними моніторингових спільнот, щонайменше 3.

Мешканцям Київської області до відбою слід перебувати у безпечних місцях.