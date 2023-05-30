Мелінда Сіммонс розповіла, як пережила останню атаку окупантів на Київ, що сталася у ніч на 30 травня. Про це вона зробила пост у своїх соцмережах.
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Сіммонс оригінально знімає стрес
Представниця МЗС Великобританії заявила, що вона спала в укритті на підлозі. Після цього дипломатка займалася з боксерським мішком. Вона назвала це “ранковою рутиною”.
Ранкова рутина. Я встаю з підлоги, на якій сплю після російських повітряних ударів по Києву. Виходжу з укриття та йду сюди. Витрачаю 45 хвилин, вибиваючи з нього (боксерського мішка – 24 Канал) денне світло,
– написала Сіммонс.
Оригінальний твіт Сіммонс / Скриншот соцмереж
Боксерський мішок дипломатки / Фото Мелінди Сіммонс
Реакція Сіммонс на "привітання" з Днем Києва від Росії
Нещодавно британська дипломатка розповіла про атаку окупантів на українську столицю у ніч проти 28 травня. Вона назвала її жорстоким подарунком від росіян до Дня Києва.
За словами Сіммонс, від вибухів здригалися стіни навіть в укритті. Вона підкреслила, що це не нормально.
Більше про останню атаку росіян на Київ
- У ніч проти 30 травня росіяни випустили у бік столиці України 31 БПЛА Shahed-136/131. 29 дронів вдалося збити. 2 "Шахеди", на жаль, влучили у ціль.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що росіяни атакували Київ з півночі та півдня. Окупанти спробували запустити іранські дрони нестандартними маршрутами, щоб обійти нашу систему ППО.
- Юрій Ігнат пояснив мотивацію загарбників. На думку речника Повітряних сил ЗСУ, росіяни зляться та у такий спосіб намагаються помститися українцям за власні невдачі на фронті.