Київ знову накрила потужна злива. 17 червня внаслідок сильного дощу вулиці столиці опинилися під водою.

Зливу та її наслідки публікують мешканці Києва у своїх соціальних мережах, повідомляє 24 канал.

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Потужний дощ пройшов у другій половині дня і підтопив як вулиці, так і проїжджі частини.

Як зазначає прогноз погоди, у Києві у четвер, 18 червня, день буде також дощовим, а температура триматиметься від +26 до +28 градусів тепла.

Ситуація з величезними калюжами склалася через проблеми зі стоками, пише "РБК-Україна". Через те, що вони в місті часто забиті – вода після таких злив не встигає зійти.



Деякі дороги Києва опинилися у воді / Фото телеграм-канал "Київ Зараз"

Дивіться відео dtp.kiev.ua: Київ залило водою після зливи

Також через потужний дощ у Києві затопило перехід на станції метро "Дружби народів".

Відео Hot News: внаслідок зливи залило перехід на станції метро "Дружби народів"

Залило водою і під'їзд одного з будинків на Святошино, про це повідомляє телеграм-канал "Київ Зараз".

Відео Hot News: потоп в під'їзді будинку Києва

До слова, 15 червня на Київ також обрушилася потужна злива. Вона за лічені хвилини затопила вулиці столиці. Сильний вітер, який її супроводжував, повалив дерева, а ті заблокували рух містом.