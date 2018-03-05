Київ і решта: скільки отримують українці в різних регіонах

Лише в чотирьох регіонах середня зарплата перевищує позначку у 7711 гривень – саме стільки в середньому отримував пересічний українець в січні 2018 року.

Про це свідчать дані, оприлюднені Державною службою статистики.

Лідером залишається Київ з середньою зарплатою 11668 гривні – до слова, це єдиний регіон, у якому ця цифра перевищує 10 тисяч.

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Більше, аніж по Україні, отримують мешканці ще трьох областей – Донецької (в середньому 8389 гривень), Київської (8145) і Дніпропетровської (7839). Дещо менше – у Запорізькій (7479 гривні), Одеській (7228), Полтавській (7136), Миколаївській (7067) та Львівській (6950).

Найменше ж отримують мешканці Тернопільської (5865 гривень) та Чернівецької (5914) областей.

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До слова, за темпами росту лідирує Дніпропетровщина – в порівнянні з січнем 2017 року середня зарплата тут зросла на 32,7%. У п'ятірці лідерів за темпами зростання також Вінничина (+32,4%), Київщина (+32,2%), Житомирщина (+31,9:) та Закарпаття (+31%). Найнижчі темпи росту – на Луганщині (+19%), Миколаївщині (+23,1%) та Рівненщині (+23,8%).



Найбільші зарплати – у Києві, найменші – на Тернопільщині

Також у Держстаті оприлюднили погодинну зарплату у різних регіонах україни станом на четвертий квартал 2017 року. Ситуація тут загалом схожа до середньомісячних зарплат січня 2018. Понад 50 гривень за 1 робочу годину отримують, окрім столиці (81,5 гривні – відчутно більше, аніж в регіонах), у Донецькій (60,98 гривні), Київській (53,53 гривні), Дніпропетровській (51,15), Миколаївській (51,02), Запорізькій (50,91) та Закарпатській (50,41) гривні. А от найдешевша година робочого часу – на Чернігівщині (41,89 гривні).

Година робочого часу в Києві коштує вдвічі дорожче, аніж у Чернігівській області