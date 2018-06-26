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Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Київхліб" подав позов проти Roshen через "Київський торт"

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Проти компанії "Рошен" подали позов
Проти компанії "Рошен" подали позов / zakaz.ua

"Київхліб" подав позов до Господарського суду Києва з проханням залишити за собою право на використання зображення для упаковки "Київського торта".

Про це йдеться в ухвалі суду від 14 червня.

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"Київхліб" звернувся до суду з позовом проти підприємства кондитерської корпорації Рошен та проти київської кондитерської фабрики "Рошен" з проханням залишити за собою право єдиного користування на зображення таких елементів, як верхня етикетка у формі круга, що містить композицію з графічних елементів у вигляді листя каштану зі спілими плодами, що займають від третьої частини до половини вказаної етикетки.

Також це стосується напису "Київський торт" виконаної старослов'янським або подібним шрифтом та буквами червоного або білого кольору на білому фоні чи стрічці червоного кольору.

Також предметом позову є бокова етикетка у формі прямокутника з зображенням орнаменту. 

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"Київхліб" зазначив, що приводом для позову стали чисельні судові позови компанії Рошен, яка порушує законодавство України, що регулює право попереднього користувача, з намаганням заборонити компанії "Київхліб" використовувати як назву "Київський торт", так і елементи дизайну упаковки.

Компанія "Київхліб" в якості аргумента заявляє, що її підприємство виготовляє "Київський торт" ще з 1967 року.

Судовий розгляд справи призначено на 5 липня.

Теги: Новини України Петро Порошенко Рошен
Джерело: 24 Канал
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