Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
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Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 00:48.
Вночі 30 січня російські війська вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Під ударом ворожих "Шахедів" опинилася зокрема Київщина.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Читайте також Росія продовжує терор "Шахедами": де зараз існує небезпека
Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 00:48.