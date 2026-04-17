17 квітня, 06:54
На Київщині пролунали вибухи
Вранці 17 квітня триває атака ударних дронів на Україну. Зокрема, зафіксовали БпЛА у повітряному просторі Київщини.
Про це повідомили у Київській ОВА.
Що відомо про вибухи на Київщині?
Повітряну тривогу у Вишгородському районі Київщини оголосили ще о 4:29.
БпЛА рухалися з Чернігівщини у напрямку області.
О 6:54 у Повітряних сила повідомили про:
- БпЛА на заході Чернігівщини південним курсом,
- БпЛА на півночі Київщини та Житомирщини західним курсом.
У КОВА повідомили, що сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– закликали в Київській ОВА.