На Київщині пролунали вибухи

Вранці 17 квітня триває атака ударних дронів на Україну. Зокрема, зафіксовали БпЛА у повітряному просторі Київщини.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Дивіться також "Шахеди" летять з різних напрямків, вибухи чули у Дніпрі і Чернігові: які області під загрозою

Що відомо про вибухи на Київщині?

Повітряну тривогу у Вишгородському районі Київщини оголосили ще о 4:29.

БпЛА рухалися з Чернігівщини у напрямку області.

О 6:54 у Повітряних сила повідомили про:

БпЛА на заході Чернігівщини південним курсом,

БпЛА на півночі Київщини та Житомирщини західним курсом.

У КОВА повідомили, що сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– закликали в Київській ОВА.