Там по ворожих БпЛА працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
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По мирних містах України триває атака ударних безпілотних літальних апаратів росіян. Ворожі цілі вже зачепили й Київську область.
Там по ворожих БпЛА працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Дивіться також Росія атакувала Україну 103 дронами: скільки "Шахедів" збила ППО