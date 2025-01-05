Там по ворожих БпЛА працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про роботу ППО у Київській області