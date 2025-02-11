Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття. Це може вберегти ваше життя та полегшить роботу оборонців неба.
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Де лунає повітряна тривога
11:08, 11 лютого
Де зараз лунає тривога:
10:57, 11 лютого
Монітори повідомляли про швидкісну ціль на Сумщині. За мить вона зникла.
10:56, 11 лютого
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу, повідомляють Повітряні сили.
10:45, 11 лютого
Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумську область.