Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття. Це може вберегти ваше життя та полегшить роботу оборонців неба.

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Де лунає повітряна тривога

11:08, 11 лютого Де зараз лунає тривога:

10:57, 11 лютого Монітори повідомляли про швидкісну ціль на Сумщині. За мить вона зникла.

10:56, 11 лютого Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу, повідомляють Повітряні сили.