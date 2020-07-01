На Київщині до медичних закладів не надійшли апарати штучної вентиляції легень, за які уже заплатили понад 10 мільйонів гривень. Поліція проводить розслідування.

За апарати заплатили 10 мільйонів

Через зрив закупівель голова Київської облдержадміністрації Василь Володін ініціював розслідування. Про це повідомила пресслужба КОДА у фейсбуці.

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Національна поліція України повинна якнайшвидше вжити всіх заходів щоб повернути бюджетні кошти та покарати винних. Зі свого боку, КОДА сприятиме розслідуванню та надаватиме правоохоронцям усю потрібну допомогу,

– зазначив Василь Володін.

Де поділись гроші

Департамент охорони здоров'я передав 100% передоплату ТОВ "Ліртон Груп" ще наприкінці квітня. За 15 апаратів штучної вентиляції легень заплатили 10,5 мільйона гривень.

Апарати ШВЛ мали надійти до лікарень ще у травні

Апарати мали потрапити до медзакладів до 25 травня. Проте їх досі у лікарнях немає, та й грошей не повернули.

Через зірвані закупівлі медичні заклади Київщини залишилися без необхідного обладнання. Обласна влада була змушена вирішувати проблему із залученням бізнесу та шукати інші канали поставок,

– повідомили в ОДА.

4 травня керівника Департаменту, який уклав угоду, звільнили за невідповідність посаді. Також проти нього порушено кримінальне провадження за зловживання службовим становищем під час здійснення закупівель медичного обладнання.