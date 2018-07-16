Київський фунікулер не працюватиме понад місяць

Столичний фунікулер не працюватиме з 17 липня по 23 серпня у зв'язку з регламентними роботами.

Про це повідомляє КП "Київпастранс" у Facebook.

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Кожного року наш столичний фунікулер потребує технічного огляду, проведення регламентних робіт та випробувань. Відтак, він припиняє свою роботу з 17 липня по 23 серпня 2018 року,

– йдеться у повідомленні "Київпастрансу".

Зазначається, що роботи намагатимуться закінчити раніше, оскільки цей транспорт користується великим попитом серед киян та гостей столиці.