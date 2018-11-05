Кланова система веде війну проти громадських активістів, – Тимошенко

"Батьківщина" наполягає на створенні Тимчасової слідчої комісії для розслідування нападів на активістів і вимагає поставити до порядку денного та ухвалити закон про ТСК (№1098).

Про це Юлія Тимошенко заявила під час Погоджувальної ради голів парламентських фракцій і комітетів, йдеться на сайті партії.

З початку 2018 року зафіксовано 54 замахи на життя та здоров’я громадських діячів.

"Це означає системну війну, яка ведеться в Україні проти активістів. У більшості – це молоді люди, які не хочуть миритися з клановою системою", – наголосила вона.

Тимошенко звернулася до голови парламенту Андрія Парубія з вимогою вирішити це питання і поставити законопроект про створення ТСК першочергово.

У разі, якщо законопроект про створення ТСК не буде винесено на розгляд, "Батьківщина" відмовляється голосувати за інші питання порядку денного.