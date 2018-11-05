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      Кланова система веде війну проти громадських активістів, – Тимошенко

      135 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      "Батьківщина" наполягає на створенні Тимчасової слідчої комісії для розслідування нападів на активістів і вимагає поставити до порядку денного та ухвалити закон про ТСК (№1098).

      Про це Юлія Тимошенко заявила під час Погоджувальної ради голів парламентських фракцій і комітетів, йдеться на сайті партії.

      З початку 2018 року зафіксовано 54 замахи на життя та здоров’я громадських діячів.

      "Це означає системну війну, яка ведеться в Україні проти активістів. У більшості – це молоді люди, які не хочуть миритися з клановою системою", – наголосила вона.

      Тимошенко звернулася до голови парламенту Андрія Парубія з вимогою вирішити це питання і поставити законопроект про створення ТСК першочергово.

      У разі, якщо законопроект про створення ТСК не буде винесено на розгляд, "Батьківщина" відмовляється голосувати за інші питання порядку денного.

      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
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