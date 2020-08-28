Столичний градоначальник Віталій Кличко разом зі "смотрящим" Денисом Комарницьким "скручують" сотні мільйонів гривень ПДВ на Подільсько-Воскресенському мосту.

Про це повідомив політичний експерт Олександр Зубченко.

"Майже непоміченим пройшло цікаве розслідування журналіста Євгена Плінського про масштабні "скручування" ПДВ на будівництві Подільсько-Воскресенського моста. Причому, непоміченим в першу чергу правоохоронними органами, що дивно, адже розслідувач попрацював добре і надав докази того, що мер Віталій Кличко спільно зі "смотрящим" Денисом Комарницьким "скручують" на цьому "будівництві століття" сотні мільйонів гривень", – заявив Зубченко.

За його словами, схема працює завдяки фірмі-прокладці Комарницького "Еко-Буд-Трейд".

За останні роки ця компанія монопольно отримала на будівництво Подільсько-Воскресенського переходу кілька мільярдів гривень (судячи з даних іншого розслідувача – Дениса Бігуса – не менше шести). Сама компанія, як і належить класичній прокладці, нічого не будує, а всього лише отримує гроші з бюджету і перенаправляє їх на інші фірми. Частина з яких надає реальні послуги будівництва (тому що хоча для людського ока робити щось треба), а частина – просто відмиває гроші і конкретно – вимиває бюджетний ПДВ,

– підкреслив політолог.

Як приклад він навів дані Держказначейства, згідно з якими тільки за травень цього року компанія "Еко-Буд-Трейд" перевела якійсь ТОВ "Спецпроект-Інвест" за послуги будівництва моста 213,2 млн грн.

"І такі платежі були системними! Так, в березні 2020 року ТОВ "Спецпроект-Інвест" отримала від "Еко-Буд-Трейд" 260 млн грн, а в грудні 2019 року – цілих 361 млн. І виявилося, що отримуючи ці гроші, які повинні були піти на будівництво Подільського моста, "Спецпроект-Інвест" виконувала функцію транзитної фірми-скручування ПДВ. Адже якщо подивитися податкові накладні, які "Спецпроект-Інвест" реєструвала в податковій, то в період з 26 травня по 26 червня 2020 року вона сама замовила у компанії ТОВ "БК БУДДЕКОРСЕРВІС" послуги з оренди обладнання для облаштування арки Подільсько-Воскресенського переходу на 60 мільйонів гривень. Погляньте на ці накладні з однотипною послугою. І – дивно – ПДВ в цій сумі рівно 10 мільйонів гривень", – зазначив експерт.

За його словами, якщо подивитися на повну картину фінансових операцій цієї фірми за травень-червень 2020 року, то стає зрозуміло, що вона звичайний транзитер ПДВ, який системно "перевертає" ПДВ з товарів на послуги.

"І завдяки цій схемі ми тепер чітко розуміємо, як, отримавши від Кличка мільярди гривень з державної скарбниці Києва, Комарницький (природно, не без відома мера) через ланцюжок компаній-транзитерів "скручував" – тобто, крав – сотні мільйонів гривень ПДВ з бюджету . За фактом же ці гроші традиційно "розпилювались" між мером і "смотрящим", – резюмував Олександр Зубченко.