У Києві закриють метро і наземний транспорт, якщо буде "інфекційний вибух", – Кличко
Припинення роботи громадського транспорту в Києві можливе. Але тільки у випадку, якщо кількість хворих на COVID-19 буде значно більшою, ніж кількість призначених для таких хворих місць у лікарнях.
Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі програми "Свобода слова" увечері 31 серпня.
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Кличко відповів на запитання про те, чи міська влада зупинить роботу громадського транспорту, а якщо зупинить – то за якої умови.
Це може статися тільки у випадку так званого "інфекційного вибуху",
– відповів Кличко.
Як пояснив міський голова столиці, мовиться про складну ситуацію, яка була на початку пандемії "в Італії, Іспанії, в Нью-Йорку". Але влада Києва, мовляв, робить усе, щоб у місті такого не сталося.
Однак слід бути готовими, що:
- Громадський транспорт припинить курсувати, якщо "кількість хворих буде значно перевищувати кількість ліжок в лікарнях та лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим".
Утім, "це крайній випадок", тож мер Києва сподівається, що "до такого критичного стану" ситуація не дійде.
Нагадаємо, робота громадського транспорту за умовами адаптивного карантину заборонена в Україні у так званих "червоних зонах". Київ наразі перебуває у жовтій зоні.
Умови адаптивного карантину та поділ на зони в Україні / Інфографіка 24 каналу