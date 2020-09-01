Припинення роботи громадського транспорту в Києві можливе. Але тільки у випадку, якщо кількість хворих на COVID-19 буде значно більшою, ніж кількість призначених для таких хворих місць у лікарнях.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі програми "Свобода слова" увечері 31 серпня.

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Кличко відповів на запитання про те, чи міська влада зупинить роботу громадського транспорту, а якщо зупинить – то за якої умови.

Це може статися тільки у випадку так званого "інфекційного вибуху",

– відповів Кличко.

Як пояснив міський голова столиці, мовиться про складну ситуацію, яка була на початку пандемії "в Італії, Іспанії, в Нью-Йорку". Але влада Києва, мовляв, робить усе, щоб у місті такого не сталося.

Однак слід бути готовими, що:

Громадський транспорт припинить курсувати, якщо "кількість хворих буде значно перевищувати кількість ліжок в лікарнях та лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим".

Утім, "це крайній випадок", тож мер Києва сподівається, що "до такого критичного стану" ситуація не дійде.

Зверніть увагу, що у Києві за минулу добу COVID-19 виявили у 277 людей. А кількість госпіталізованих в Україні загалом зросла учетверо.

Нагадаємо, робота громадського транспорту за умовами адаптивного карантину заборонена в Україні у так званих "червоних зонах". Київ наразі перебуває у жовтій зоні.



Умови адаптивного карантину та поділ на зони в Україні / Інфографіка 24 каналу