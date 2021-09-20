Володимир Кличко вважає, що міг би працювати краще, ніж багато нинішніх політиків. Хоча і не поспішає заявляти про те, що готовий стати політиком.

"Я зараз не буду заявляти, що у мене є якісь плани цим займатися (політикою, – редакція). Але коли я слухаю наших політиків – а я за ними уважно спостерігаю, – то часто думаю: хто ці смішні люди? Що вони говорять? Що вони роблять? Адже я точно можу зробити це краще", – вважає Володимир Кличко.

Брат мера Києва, лідера "УДАРу" Віталія Кличка підкреслив, що серйозно ставиться до професії політика.

"Що значить "пішов у політику"? У політику не ходять. Нею або займаються, або вона займається тобою. Ти робиш вибір. Будеш цим займатися чи ні", – сказав Володимир Кличко.