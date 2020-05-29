Мер Києва Віталій Кличко заявив, що балотуватиметься на другий термін очільника столиці. Водночас він підкреслив, що його партія "УДАР" може пройти через ребрендинг перед місцевими виборами 2020 року.

Про власні плани і плани партії, лідером якої він є, Віталій Кличко розповів у коментарі "Радіо НВ".

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Кличко – знову кандидат

Чинний мер Києва підкреслив, що збирається знову балотуватися. Втім офіційну заяву про це він зробить тоді, коли офіційно стартує виборча кампанія.

Щодо своїх переваг над іншими кандидатами він підкреслив, що вони зможуть багато обіцяти, але він уже має чим звітувати перед виборцями.

Цього літа ми пройдемо символічне число у тисячу кілометрів відремонтованих доріг, освітлення в місті й десятки відремонтованих парків, сучасний транспорт і багато ініовацій,

– перерахував мер Києва.

Що відомо про балотування Віталія Кличка?Він вже чотири рази брав участь у виборах мера Києва. Вперше у 2006 році, але програв Леоніду Черновецькому. У 2008 й 2010 Кличка випереджали Черновецький, який був першим, і Олександр Турчинов, що фінішував другим.



Вперше виграв вибори Віталій Кличко аж у 2014 році. З того часу він і очолював столицю. Крім того, він ще бував депутатом Київради і народним депутатом України.

Ребрендинг "УДАРу"

Віталій Кличко заявив, що партія найближчим часом заявить, у якому форматі вона братиме участь у місцевих виборах. Мовляв, її може очікувати ребрендинг.

"Я не можу сказати, чи ребрендинг точно буде. Я лише не виключаю таку можливість. Я, мабуть, сказав трохи більше, ніж потрібно було", – сказав Кличко, посміхаючись.

Він розповів, що у партії є дві полярні думки – провести ребрендинг або ж опиратися на відомий бренд "УДАРу". Остаточно планують визначитися найближчим часом.

Що відомо про партію "УДАР"?Її назва – це абревіатура, яка означає "Український демократичний альянс за реформи". Її фактичним лідером є Віталій Кличко, а офіційною головою – Оксана Продан.



Партія існує з 2005 року й налічує близько 10 тисяч членів. Поки найвищим успіхом партії є результат парламентських виборів 2012 року. Тоді партія набрала 13,97% голосів виборців й отримала третю за чисельністю фракцію в парламенті.