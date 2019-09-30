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      Кличко подав до суду на Богдана та Гончарука

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      Кличко подав до суду на Богдана та Гончарука
      Кличко подав до суду на Богдана та Гончарука / Getty Images

      Мер Києва Віталій Кличко подав до Окружного адміністративного суду на Кабінет міністрів, прем'єра Олексія Гончарука та голову Офісу президента Андрія Богдана через рішення звільнити звільнення його з посади керівника КМДА.

      Віталій Кличко просить скасувати відповідну пропозицію Кабміну. Мовляв, його повноваження, як міського голови, завершуються аж у листопаді 2020 року, передає "Радіо Свобода".

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      Другий позов Кличка стосується керівника Офісу Президента Андрія Богдана. Мер Києва зазначив, що той, на його думку, перевищив свої повноваження, коли подав лист до Кабміну, що став підставою для звільнення з посади голови КМДА. У позовній заяві Кличко наголосив, що такі питання – виключні повноваження президента й уряду.

      У Кабміні та Офісі Президента поки що на позови не відреагували.

      Раніше, 4 вересня, уряд погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації. Тепер рішення – за президентом. Хоча виборна посада міського голови за Кличком залишається.

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      Теги: Новини України Судді Новини політики Віталій Кличко Андрій Богдан Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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