Кличко подав до суду на Богдана та Гончарука

Мер Києва Віталій Кличко подав до Окружного адміністративного суду на Кабінет міністрів, прем'єра Олексія Гончарука та голову Офісу президента Андрія Богдана через рішення звільнити звільнення його з посади керівника КМДА.

Віталій Кличко просить скасувати відповідну пропозицію Кабміну. Мовляв, його повноваження, як міського голови, завершуються аж у листопаді 2020 року, передає "Радіо Свобода".

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Другий позов Кличка стосується керівника Офісу Президента Андрія Богдана. Мер Києва зазначив, що той, на його думку, перевищив свої повноваження, коли подав лист до Кабміну, що став підставою для звільнення з посади голови КМДА. У позовній заяві Кличко наголосив, що такі питання – виключні повноваження президента й уряду.

У Кабміні та Офісі Президента поки що на позови не відреагували.

Раніше, 4 вересня, уряд погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації. Тепер рішення – за президентом. Хоча виборна посада міського голови за Кличком залишається.