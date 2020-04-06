Кличко розповів, як у Києві утилізують використані маски
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці України усі захисні засоби утилізують, згідно з протоколом. Він наголосив, що усі одноразові медичні маски не викидають просто на вулицю, а дезінфікують та спалюють.
Це потрібно, аби не допустити розповсюдженню коронавірусу, сказав Кличко в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Важливо Кличко заявив про обов'язкову кремацію померлих: у МОЗ це спростовують
Він додав, що багаторазові медичні маски, захисні костюми та окуляри використовують повторно, як і зазначено в інструкції.
Все інше, те, що одноразове, є спеціальний протокол утилізації, для того, щоб не було розповсюдження інфекції. І можу заспокоїти всіх тих, хто думає, що десь, кудись це викидають на вулицю. Все дезінфікується і спалюється,
– підкреслив Кличко.
Зауважимо, що у Києві заборонили перебувати в громадських місцях без надягнутого респіратора або захисної маски.
Заборона поширюється на:
- парки, рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики, майдани, площі, бульвари, проспекти;
- вулиці, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, підземні переходи;
- пляжі, кладовища та інші території загального користування;
- приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування, інших державних установ;
- підприємства, установи та організації, в тому числі (але не виключно) магазини й підприємства сфери послуг;
- готелі, хостели, гуртожитки, вокзали, аеропорти, транспорт і зупинки громадського транспорту;
- прибудинкові території, а також території нежитлових будівель.
Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Коронавірус в Україні: головне
- Станом на ранок 6 квітня в Україні підтвердили 1308 випадків захворювання на коронавірус, 37 людей, на жаль, померли, одужали – 28.
- Уряд запровадив карантин до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- З 6 квітня в Україні починають діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.