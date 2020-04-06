08:29
6 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Кличко розповів, як у Києві утилізують використані маски

      -
      Кличко про утилізацію медичних масок / comments.ua

      Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці України усі захисні засоби утилізують, згідно з протоколом. Він наголосив, що усі одноразові медичні маски не викидають просто на вулицю, а дезінфікують та спалюють.

      Це потрібно, аби не допустити розповсюдженню коронавірусу, сказав Кличко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

      Важливо Кличко заявив про обов'язкову кремацію померлих: у МОЗ це спростовують

      Він додав, що багаторазові медичні маски, захисні костюми та окуляри використовують повторно, як і зазначено в інструкції.

      Все інше, те, що одноразове, є спеціальний протокол утилізації, для того, щоб не було розповсюдження інфекції. І можу заспокоїти всіх тих, хто думає, що десь, кудись це викидають на вулицю. Все дезінфікується і спалюється,
      – підкреслив Кличко.

      Зауважимо, що у Києві заборонили перебувати в громадських місцях без надягнутого респіратора або захисної маски.

      Заборона поширюється на:

      • парки, рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики, майдани, площі, бульвари, проспекти;
      • вулиці, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, підземні переходи;
      • пляжі, кладовища та інші території загального користування;
      • приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування, інших державних установ;
      • підприємства, установи та організації, в тому числі (але не виключно) магазини й підприємства сфери послуг;
      • готелі, хостели, гуртожитки, вокзали, аеропорти, транспорт і зупинки громадського транспорту;
      • прибудинкові території, а також території нежитлових будівель.

      Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу
      Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: головне

      • Станом на ранок 6 квітня в Україні підтвердили 1308 випадків захворювання на коронавірус, 37 людей, на жаль, померли, одужали – 28.
      • Уряд запровадив карантин до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • З 6 квітня в Україні починають діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Здоров'я Медицина Лікування Новини Здоров'я Віталій Кличко Новини Києва Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 07:30 Італійський доброволець: Україна – це щось чисте, справжнє. Це – істинна Європа
      Новини України 12584
      сьогодні , 02:01 Коронавірус в Україні: у Франківську померли ще 3 людини з підозрою
      Новини України 1416
      сьогодні , 07:43 Окупанти 13 разів гатили по українських позиціях, один захисник поранений
      Новини України 198
      сьогодні , 05:00 Коронавірус в Україні: на Тернопільщині зросла кількість інфікованих медиків до 41
      Лікування 3215
      сьогодні , 05:30 Гороскоп на 6 квітня для всіх знаків зодіаку
      Гороскоп 1837
      сьогодні , 06:41 Карантин в Україні посилили: що нового
      Новини України 29064
      сьогодні , 03:03 Прем'єр Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні через COVID-19
      Новини світу 6670
      сьогодні , 02:30 Уперше за час епідемії на Тернопільщині не зафіксували нових випадків коронавірусу
      Лікування 36431
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      5 квітня , 22:00 Нагла брехня Китаю, кримська дорога смерті та "голий король" Коломойський: блоги тижня
      5 квітня , 19:30 Водії маршруток відмовились возити пасажирів та "нальоти" Кличка на лікарні– відео тижня
      Аліна Оліховська
      Залиште відгук