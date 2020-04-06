Кличко розповів, як у Києві утилізують використані маски

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці України усі захисні засоби утилізують, згідно з протоколом. Він наголосив, що усі одноразові медичні маски не викидають просто на вулицю, а дезінфікують та спалюють.

Це потрібно, аби не допустити розповсюдженню коронавірусу, сказав Кличко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Він додав, що багаторазові медичні маски, захисні костюми та окуляри використовують повторно, як і зазначено в інструкції.

Все інше, те, що одноразове, є спеціальний протокол утилізації, для того, щоб не було розповсюдження інфекції. І можу заспокоїти всіх тих, хто думає, що десь, кудись це викидають на вулицю. Все дезінфікується і спалюється,

– підкреслив Кличко.

Зауважимо, що у Києві заборонили перебувати в громадських місцях без надягнутого респіратора або захисної маски.

Заборона поширюється на:

парки, рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики, майдани, площі, бульвари, проспекти;

вулиці, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, підземні переходи;

пляжі, кладовища та інші території загального користування;

приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування, інших державних установ;

підприємства, установи та організації, в тому числі (але не виключно) магазини й підприємства сфери послуг;

готелі, хостели, гуртожитки, вокзали, аеропорти, транспорт і зупинки громадського транспорту;

прибудинкові території, а також території нежитлових будівель.



Як використовувати маску під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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