Кличко закликає уряд зобов'язати підприємства перевести працівників на віддалену роботу

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету Міністрів України, аби той зобов'язав підприємства довзолити працівникам віддалену роботу. Мовиться про ті підприємства, де немає нагальної потреби у присутності працівників на робочому місці.

Самих же киян Віталій Кличко закликав залишатися на період карантину у своїх домівках. Про це повідомляє офіційний сайт київського міського голови.

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Сьогодні вперше кияни не змогли скористатися метро. Я розумію незручності для людей через призупинення роботи метрополітену. Хоча таке рішення ухвалювала не міська влада, подібні заходи – вимушені і на упередження,

– наголосив мер Києва.

Він наголосив, що влада найперше піклується про здоров'я і безпеку людей. За словами мера, необхідно вжити усіх заходів, щоб вірус не мав можливості стрімко розповсюджуватися.

Кличко зазначив, що більшість установ і підприємств перевели працівників на роботу у віддаленому режимі або надали їм відпустки. Втім є й такі, що змушують людей їздити на роботу, погрожуючи звільненням.

"Я звертаюся до Кабінету міністрів: жорстко зобов'язати керівників установ і підприємств, де немає гострої потреби в присутності співробітників на робочих місцях, перевести людей на віддалену роботу", – закликав столичний міський голова.

Паралельно він закликає контролювати виконання такого розпорядження. Мовляв, в іншому разі жодні обмеження на діяльність метро не врятують від поширення епідемії коронавірусу.

Звернення Віталія Кличка: дивіться відео



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