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      Кличко закликає уряд зобов'язати підприємства перевести працівників на віддалену роботу

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      Кличко закликає киян залишатися вдома у період карантину / kyivcity.gov.ua

      Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету Міністрів України, аби той зобов'язав підприємства довзолити працівникам віддалену роботу. Мовиться про ті підприємства, де немає нагальної потреби у присутності працівників на робочому місці.

      Самих же киян Віталій Кличко закликав залишатися на період карантину у своїх домівках. Про це повідомляє офіційний сайт київського міського голови.

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      Сьогодні вперше кияни не змогли скористатися метро. Я розумію незручності для людей через призупинення роботи метрополітену. Хоча таке рішення ухвалювала не міська влада, подібні заходи – вимушені і на упередження,
      – наголосив мер Києва.

      Він наголосив, що влада найперше піклується про здоров'я і безпеку людей. За словами мера, необхідно вжити усіх заходів, щоб вірус не мав можливості стрімко розповсюджуватися.

      Кличко зазначив, що більшість установ і підприємств перевели працівників на роботу у віддаленому режимі або надали їм відпустки. Втім є й такі, що змушують людей їздити на роботу, погрожуючи звільненням.

      "Я звертаюся до Кабінету міністрів: жорстко зобов'язати керівників установ і підприємств, де немає гострої потреби в присутності співробітників на робочих місцях, перевести людей на віддалену роботу", – закликав столичний міський голова.

      Паралельно він закликає контролювати виконання такого розпорядження. Мовляв, в іншому разі жодні обмеження на діяльність метро не врятують від поширення епідемії коронавірусу.

      Звернення Віталія Кличка: дивіться відео

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Робота Метро Кабінет Міністрів України Віталій Кличко Новини Києва Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Новини політики
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