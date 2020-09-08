Денис Комарницький, який навіть не працює в стінах КМДА, не несе жодного зобов’язання та взагалі повинен бути за межами ухвалення рішень і управлінських процесів, керує мером Києва Віталієм Кличком.

Це сталося тому, що Кличко, попри м’язи та видиму силу, виявився дуже слабким і тому корумпованим, заявила народний депутат від “Слуги народу” Ірина Верещук в ефірі каналу KYIV LIVE.

"Мене дивує, чому зовні такий сильний Кличко виявився таким слабким. Це слабкість. Вони – слабкі, тому що корумповані. А не навпаки: корумповані тому, що слабкі. Вони виявилися слабкими, попри сталеві м’язи. Люди чому голосували за Кличка? Люди думали, що лідер в спорті буде і лідером громади. А він виявився простим слабаком", – заявила Верещук.

За її словами, якщо люди проголосували за Кличка, то вони довірили владу саме йому, а не Комарницькому.

"Якщо тебе обрали,то люди довірили тобі владу, вони проголосували саме за тебе, а тобою керують комарницькі, тобою керують інші люди, які абсолютно не уповноважені громадою. Вони не працюють навіть у стінах КМДА, вони не несуть жодного зобов'язання, вони мали би бути за межами ухвалення рішень і управлінських процесів. Але, виявляється, знаходяться люди, до яких треба йти з поклоном, з якими треба мати так би мовити зв'язки. А що це таке? Що ми зараз сформували? Що це за кліка чи синдикат, який в столичному місті виглядає гротескно в 21 сторіччі", – наголосила народний депутат.

Вона нагадала, що, окрім іншого, Кличко з Комарницьким разом є замішаними у скандалі з будівництвом Подільського мосту.

"Я розумію, що були лихі 90-ті, що були певні процеси та вони були складними. Але зараз Кличко називає себе європейським мером, він каже, що він десь там разом із "Європейською солідарністю”. Вони тепер разом будують Подільський міст. "Ленінська кузня" Порошенка продає ванти, які потім десь зникають. Там же і Комарницький, це все одна команда. І що? Де результат? Треба перегортати сторінку, і правоохоронні органи повинні давати оцінку цим діям. Я, як народний депутат, звернулась до них із депутатським зверненням, аби мені надали вичерпну інформацію, що відбувається та на якій стадії перебуває розслідування. Я хочу дізнатися, що заважає довести справу до кінця. Хочу побачити, де там Порошенко, де там Кличко та чому Кличко робить великі очі на ролику та розповідає, що він не в курсі щодо зловживань”, – резюмувала Ірина Верещук.

Ірина Верещук в ефірі KYIVLIVE: відео