На сайті Київської міської ради з’явилася петиція з пропозицією перейменувати Міст Метро на міст імені Арсена Авакова. Причиною такої ініціативи називають те, що міст Метро є улюбленим місцем міністра внутрішніх справ.

Курйозна петиція, що оприлюднена на сайті Київради, набрала 29 підписів із 10 000 необхідних. Її автор Роман Сидоренко вважає, що міст Метро давно став місцем, де Аваков влаштовує грандіозні "шоу-вистави".

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Ймовірно, чоловік має на увазі 2 спецоперації із затримання мінерів мосту Метро. До них залучали важку техніку, катери, спецпризначенців.

"Потужний" міністр внутрішніх справ України дуже любить міст Метро у Києві. Коли в суспільстві в черговий раз підіймається хвиля обурення діяльністю "найефективнішого" міністра, Арсен Борисович влаштовує грандіозні шоу-вистави на мосту Метро. Здається, це його улюблене місце. Аби старання міністра не проходили дарма, пропоную перейменувати міст на його честь,

– мовиться у тексті петиції.

Що відомо про мінування мосту Метро у Києві:

Перше сталося 18 вересня 2019 року. Тоді чоловік, якого звати Олексій Белько, приїхав на середину мосту Метро, вийшов з авто та почав погрожувати усе підірвати. Згодом – відкрив вогонь із автомату у повітря та збив дрон правоохоронців. Ніхто не постраждав.

На місце інциденту стягнули підрозділи спецслужб та броньовану техніку. Міст Метро було перекрито в обох напрямках, на під'їздах утворилися кілометрові затори, станції метро не працювали та вхід та вихід.

Врешті після перемовин чоловіка затримали, вибухівку при ньому не знайшли.

Вже 1 червня 2020 року новий "мінер" на мосту Метро заявив, що в нього з собою вибухівка й погрожував підірвати міст. Однак чітких вимог так і не зумів висловити.

Згодом його вдалося затримати. У спецоперації з затримання мінера взяли участь близько 300 поліцейських, майже 100 бійців Нацгвардії. До неї також залучили 2 річкових катери, 10 патрульних автомобілів та бронетехніку.

Вибухівка, якою погрожував чоловік, виявилась муляжем. Зброї у мінера не було.

Зверніть увагу! Вдала та швидка спецоперація з затримання фейкового мінера у червні відбулася після низки протестів з вимогою відставки глави МВС Авакова. Хвилю протестів спровокували такі резонансні події, як зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику та стрілянина у Броварах.