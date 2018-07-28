Клімкін розповів про ймовірне місце хрещення Русі

За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна сучасна Поштова площа, що у Києві, є одним із ймовірних місць хрещення Русі.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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"Одним із ймовірних місць хрещення України-Русі є сучасна Поштова площа. В цей день слід особливо пам’ятати, що, дозволяючи закопати свою історію, ми закопуємо себе", - написав Клімкін.

Нагадаємо, народні депутати виступили за створення музею на Поштовій площі у Києві. Парламент рекомендував Кабміну внести місце розкопок у список пам'яток національного значення.



Сьогодні в Україні святкують 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України.