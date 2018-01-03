Клімкін сповістив, коли чекати свіжих провокацій від Росії

Росія може вдатися до провокацій, в тому числі військовим, на Донбасі перед виборами президента РФ, які заплановані на 2018 рік.

Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Інтерфакс". "Ми цілком допускаємо, що Росія може вдатися до провокацій, в тому числі і військовим, мілітарних провокацій, під час підготовки до цих виборів", – додав він. Читайте також: Клімкін розповів, у яких випадках Україна застосовуватиме летальну зброю зі США Урядовець зазначив, що Україна готова до подібних провокацій.