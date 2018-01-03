Клімкін сповістив, коли чекати свіжих провокацій від Росії
21:58, 3 січня 647 Читать новость на русском
Росія може вдатися до провокацій, в тому числі військовим, на Донбасі перед виборами президента РФ, які заплановані на 2018 рік.
Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Інтерфакс".
"Ми цілком допускаємо, що Росія може вдатися до провокацій, в тому числі і військовим, мілітарних провокацій, під час підготовки до цих виборів", – додав він.
Читайте також: Клімкін розповів, у яких випадках Україна застосовуватиме летальну зброю зі США
Урядовець зазначив, що Україна готова до подібних провокацій.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
В Україну заборонили ввозити російську енциклопедію3 січня , 22:19
День пам’яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа20 грудня 2017 , 10:01
Фани Національної збірної з футболу відвідали 350 дітей в дитячих будинках та інтернатах України20 грудня 2017 , 17:30
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада 2017 , 15:00