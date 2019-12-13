Клоун із фільму жахів: мукачівський "Пеннівайз" лякає перехожих і викладає моторошні відео

Із понеділка у Мукачеві на вулицях міста можна зустріти страшного клоуна, який лякає містян. Багато мешканців обурені діями "Пеннівайза" та бояться за своїх дітей.

Клоун із фільму жахів "Воно" вийшов на вулиці міста Мукачева, щоб знімати моторошні відео та лякати перехожих. Після численних скарг та тисячі обурених коментарів від закарпатців у соцмережах, відео мукачівського клоуна відправлять на експертизу. Про це виданню PMG.ua розповіла речниця прокуратури Закарпаття Марина Безега.

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Мучаківський "Пеннівайз" лякає місцевих жителів – відео:

Наразі експерти проводять моніторинг соцмереж. Якщо відео, які публікує мукачівський "Пеннівайз", визнають пропагандистськими, клоуну загрожує штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років.

Угорські ЗМІ також пишуть про страшного клоуна із фільму жахів, який лякає людей у Мукачеві.



Угорські ЗМІ пишуть про мучаківського "Пеннівайза" / Скрін зі сайту Blikk.hu

Мучаківський "Пеннівайз" лякає місцевих жителів – відео:

Хто насправді ховається під маскою Пеннівайза і яка мета у пранкера – невідомо.

Мучаківський "Пеннівайз" знімає моторошні відео для соціальних мереж:

Хто такий Пеннівайз?Пеннівайз – клоун, відомий завдяки книжці Стівена Кінга "Воно" та її екранізації. У романі Кінга – це древнє створіння, яке прибуло з-за меж нашого Всесвіту. Їсть дітей.



Пеннівайз, екранізація книги 2017 року / Фото: b17.ru



Пеннівайз, екранізація книги 1990 року / Фото: mirf.ru