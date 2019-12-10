У Борисполі у штанах українця знайшли 26 айфонів вартістю 30 тисяч доларів: відео
Прикордонники у міжнародному аеропорту Бориспіль виявили в штанах 51-річного пасажира 26 айфонів.
Громадянин України летів рейсом з Дубая. Телефони він сховав у штанах і закріпив ременем. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.
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Приховані товари вдалося виявити завдяки взаємодії прикордонників Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".
Дивіться відео затримання пасажира з айфонами:
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