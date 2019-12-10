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      У Борисполі у штанах українця знайшли 26 айфонів вартістю 30 тисяч доларів: відео

      976 Читать новость на русском
      Прикордонники вилучили гаджети / dpsu.gov.ua

      Прикордонники у міжнародному аеропорту Бориспіль виявили в штанах 51-річного пасажира 26 айфонів.

      Громадянин України летів рейсом з Дубая. Телефони він сховав у штанах і закріпив ременем. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

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      Приховані товари вдалося виявити завдяки взаємодії прикордонників Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

      Дивіться відео затримання пасажира з айфонами:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Курйозні новини Новини Борисполя Держприкордонслужба
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