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      Без документів і грошей: іноземний турист прожив кілька днів в аеропорту Бориспіль

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      Іноземець потрапив у халепу в Україні / facebook.com/kyivregionpatrolpolice

      В аеропорту Бориспіль кілька днів жив іноземець-турист, оскільки його багаж із документами загубився.

      Історія іноземного туриста оприлюднила пресслужба патрульної поліції Київської області.

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      Кілька днів тому чоловік прилетів до України з туристичною метою, проте весь його багаж, де були документи, гроші і особисті речі, загубився. Весь цей час іноземець перебував на території аеропорту. Небайдужі працівники закладів харчування аеропорту допомагали чоловікові їжею.

      Патрульні зі взводу тактико-оперативного реагування знайшли документи та весь інший багаж іноземця.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новини Борисполя Поліція
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