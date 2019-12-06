Без документів і грошей: іноземний турист прожив кілька днів в аеропорту Бориспіль

В аеропорту Бориспіль кілька днів жив іноземець-турист, оскільки його багаж із документами загубився.

Історія іноземного туриста оприлюднила пресслужба патрульної поліції Київської області.

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Кілька днів тому чоловік прилетів до України з туристичною метою, проте весь його багаж, де були документи, гроші і особисті речі, загубився. Весь цей час іноземець перебував на території аеропорту. Небайдужі працівники закладів харчування аеропорту допомагали чоловікові їжею.

Патрульні зі взводу тактико-оперативного реагування знайшли документи та весь інший багаж іноземця.