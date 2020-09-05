Експерти вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень зафіксували "підозрілу активність КНДР". У Штатах припустили, що Північна Корея може вести підготовку до випробування балістичної ракети.

Мовиться про балістичну ракету середньої дальності, яку запускали з підводного човна. Такі дані наводить супутникові знімки верфі "Сінпо". Про це повідомляє World News.

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Фахівці вважають, що влада КНДР може вести підготовку до випробувань ракети Pukguksong-3. Вони відзначили наявність декількох суден в закритому басейні. Одне з них нагадує судно раніше вже використовуване для буксирування в море баржі "з підводним випробувальним стендом".

На думку експертів, присутність цього корабля "наводить на роздуми, але не дає остаточних висновків" про підготовку КНДР до майбутніх випробувань балістичної ракети.

Що відомо про балістичні ракети? Це – різновид ракети, яка більшу частину свого польоту є некерованою. Балістичні ракети можуть запускати з будь-якого майданчика: підводного човна, літака чи шахти. Сучасні ракети можуть нести ядерні боєголовки з роздільною бойовою частиною. Водночас запуск такої ракети з підводного судна повністю дезорієнтує противника, адже "невидимість" підводних човнів також дозволяє підводити їх дуже близько до ворожих берегів.

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