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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

КНДР пропонує Вашингтону змиритися

16:39, сьогодні 1836 Читать новость на русском
Лідер КНДР Кім Чен Ин
Лідер КНДР Кім Чен Ин / Соцмережі

Північна Корея більше не проводитиме жодних переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми.

Про це повідомляє інформаційна агенція "РБК-Україна" з посиланням на заяву, яку було опубліковано в газеті Трудової партії Кореї.

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У документі, зокрема, пропонується Вашингтону "мирно співіснувати" з ядерною КНДР.

Крім того, у Північній Кореї вважають, що США варто відмовитися від ворожого сприйняття та мирно співіснувати з ними як з країною, яка володіє ядерною зброєю.

Теги: Новини політики КНДР США Ядерна енергетика
Джерело: 24 Канал
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