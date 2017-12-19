КНДР пропонує Вашингтону змиритися

Північна Корея більше не проводитиме жодних переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми.

Про це повідомляє інформаційна агенція "РБК-Україна" з посиланням на заяву, яку було опубліковано в газеті Трудової партії Кореї.

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У документі, зокрема, пропонується Вашингтону "мирно співіснувати" з ядерною КНДР.

Крім того, у Північній Кореї вважають, що США варто відмовитися від ворожого сприйняття та мирно співіснувати з ними як з країною, яка володіє ядерною зброєю.