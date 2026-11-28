9 жовтня 2025 року американський доброволець Гейден Фішер Міллер загинув поблизу Харкова, захищаючи Україну. Того самого дня дитяча книжка його матері письменниці та художниці Лори Рейсі Міллер "Ніч цвіркуна" (Night of the Cricket) здобула нагороду. Жінка ще не знала про загибель сина й написала йому повідомлення.

Adv

"Я написала йому, що саме він надихнув мене на цю книжку і що без нього її б не було. І, звісно, він цього повідомлення не прочитав. Ми дізналися про те, що він загинув, лише за кілька днів", – пригадує Лора.

У листопаді 2026 року вона приїхала до Києва, щоб попрощатися із сином і зустрітися з його побратимами. Тіло Гейдена вдалося повернути й ідентифікувати лише нещодавно.

24 листопада на Майдані Незалежності відбулося прощання з американським добровольцем.

Реклама

А вже наступного дня в інформаційному агентстві "Укрінформ" провели пресконференцію, присвячену пам'яті загиблого воїна та ідеї видання "Ніч цвіркуна" українською.

На зустріч прийшли представники Міністерства у справах ветеранів, ветеранської спільноти, Національної спілки журналістів України, благодійного фонду RT Weatherman Foundation і побратими загиблого.

популярні відео

"Він хотів робити те, що має значення"

Гейден Фішер Міллер народився 15 лютого 1999 року. Мати згадує його як веселу, допитливу дитину, яка любила пригоди, лазила по деревах і ловила ящірок.

Я люблю, коли люди питають мене, яким Гейден був у дитинстві. Він був дуже веселим, багато сміявся, цікавився багатьма речами. Мав такий пригодницький характер– розповідає Лора.

Батьки заохочували сина подорожувати, адже вважали, що це допомагає пізнавати світ і краще розуміти інших людей.

У 17 років Гейден побував в Еквадорі, відвідав Галапагоські острови та В'єтнам.

Реклама

Після чотирьох років навчання в коледжі, де хлопець вивчав право, він вирішив присвятити себе військовій службі.

22 липня 2022 року, у 23 роки, він став офіцером армії США та почав служити у 1-й бронетанковій дивізії.

Гейден (праворуч) під час служби в американській армії / Фото з Ventura County Star

14 липня 2023 року Гейден здобув знак рейнджера. Для цього він пройшов Ranger School – один із найскладніших військових курсів американської армії. Знак рейнджера засвідчує високий рівень підготовки, витривалість і лідерські якості військового.

Лорі було важко прийняти рішення сина обрати військову кар'єру, а потім і вирушити на війну в Україну.

Жінка зізнається, що спочатку зовсім не підтримувала його вибір.

Її страх посилювався через пережитий родиною досвід: старший син Лори має особливі потреби, і свого часу його життю загрожувала небезпека. Тому рішення Гейдена піти служити налякало матір ще більше. Вона почала боятися втратити і його.

Реклама

За словами Лори, на рішення сина приїхати в Україну вплинуло відчуття несправедливості через російську агресію.

Вона припускає, що він хотів вирушити на допомогу українцям ще від початку повномасштабного вторгнення, однак тоді не розповідав родині про свої наміри.

Після завершення служби в американській армії Гейден вирішив приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України. Він хотів передати українським військовим свої знання та бойовий досвід.

Після служби в армії США Гейден став до лав українського війська / Фото з фейсбук-сторінки Support group for Ukrainian people

Його підштовхнуло відчуття несправедливості, несправедливої агресії з боку Росії проти України. Для багатьох військовослужбовців це почуття особливо сильне. Він хотів сюди поїхати, бо це було правильне рішення– сказала Лора.

Сам Гейден пояснював своє прагнення займатися військовою справою бажанням змінювати світ на краще.

Реклама

"З дитинства я хотів мати справу, яка, на мою думку, щось змінює. Я хотів роботи, яка справді має значення", – говорив він.

9 жовтня 2025 року доброволець загинув поблизу Харкова, захищаючи країну від російської агресії. Йому було лише 26 років.

Казка про свободу, яку Лора написала для сина

Історія "Ночі цвіркуна" почалася задовго до того, як Гейден вирушив в Україну.

У родині Міллер дуже любили тварин. Удома в них жили тарантули, гекони та мопси. Щоб годувати деяких із них, купували або ловили цвіркунів. Частину комах використовували як корм, а інших жаліли та відпускали на волю.

Після однієї з таких поїздок в магазин по цвіркунів Лора придумала дитячу казку. Її головний герой – маленький цвіркун, який не хоче ставати чиєюсь здобиччю. Він тікає від небезпек, долає страх і все заради своєї мрії – заграти музику під нічним небом.

Реклама

Про що книга "Ніч цвіркуна" / Фото з презентації

Спочатку письменниця написала казку для маленького Гейдена. Значно пізніше вона взялася за ілюстрації до неї – в останній рік служби сина в американській армії.

"Минув певний час між тим, як я написала історію, створила ілюстрації та коли Гейден поїхав в Україну", – пояснює жінка.

У серпні 2025 року Лора самостійно видала книжку в США та подала її на кілька літературних нагород. Одну з них вона виграла у день загибелі сина.

Лора мріє видати "Ніч цвіркуна" українською / Фото з презентації проєкту видання книги

Загалом книжка "Ніч цвіркуна" здобула дві міжнародні нагороди та тричі потрапляла до фіналу літературних конкурсів. Зокрема, у 2025 році "Ніч цвіркуна" отримала золоту медаль премії Moonbeam Children's Book Awards у номінації "Найкращий ілюстратор".

Реклама

А у 2026 році стала переможницею Next Generation Indie Book Awards у категорії "Найкращі ілюстрації", а також фіналісткою ще двох номінацій цієї премії та конкурсу Feathered Quill Book Awards.

Лора самостійно створила ілюстрації для своєї книжки / Фото з презентації

Письменниця зізнається, що з часом почала бачити в головному герої казки свого сина.

"Гейден ніби уособлював цього цвіркуна, який долає багато перешкод на шляху до своєї мрії", – каже вона.

Сама Лора тепер мріє видати "Ніч цвіркуна" українською. До цієї думки її, зокрема, підштовхнуло знайомство з українською акторкою Оленою Турбал, яка живе у США у тій самій громаді, що й родина Міллер. Олена виховує маленького сина Лева й хотіла б, щоб він також міг прочитати цю глибоку історію.

Українка Олена Турбал хоче, щоб "Ніч цвіркуна" міг прочитати її син / Фото з презентації книги

Реклама

"Свобода не має кордонів"

Під час пресконференції Гейдена згадували його побратими та представники української ветеранської спільноти.

Заступник міністра у справах ветеранів Олександр Гусаров наголосив, що справедливість не має національності. Тому вчинок іноземця, який відчув поклик підтримати Україну та приїхав воювати, має залишитися у пам’яті українців.

Олександр Гусаров, заступник міністра у справах ветеранів / Фото 24 Каналу

Він також провів паралель між боротьбою українців та історією з книжки Лори.

Казка, яку написала пані Лора, якраз висвітлює нашу боротьбу за ідеї та мрії. Боротьба українців співзвучна з історією коника, який мріяв зіграти свою музику. Саме ця мрія допомогла йому боротися. Так само і Гейден боровся, тому що відчував цей поклик– сказав Гусаров.

Представник Всеукраїнського об'єднання "Ветеранський корпус" Олесь Мосенко нагадав, що Гейден не народився в Україні, але свідомо вирішив стати на її захист.

"Він залишив мирне життя за океаном і став пліч-о-пліч з українськими воїнами. Він довів, що свобода не має кордонів і побратимство не має національності", – зазначив Мосенко.

Олесь Мосенко "Барс", заступник командира Всеукраїнського об'єднання "Ветеранський корпус" / Скриншот з трансляції

Звертаючись до матері загиблого, він наголосив, що її син став частиною історії України, військового братерства та одвічної боротьби добра зі злом.

На зустріч прийшли й побратими Гейдена. Двоє з них уже не служать, ще двоє проходять реабілітацію.

Один із побратимів, Салек, розповів, що Гейден, як і багато іноземних добровольців, міг мати власні причини приїхати в Україну.

Водночас їх об'єднувало спільне переконання у справедливості української боротьби.

Більшість із нас прийшли сюди з однієї головної причини – через абсолютну моральну справедливість боротьби України– сказав він.

Побратим Гейдена пояснює рішення іноземців захищати Україну / Фото 24 Каналу

Салек згадав Гейдена як хорошого та щедрого друга.

"Я був вражений ним відтоді, як ми вперше зустрілися та поспілкувалися. Коли ж я навідався на його батьківщину й познайомився з родиною, зрозумів, звідки він виріс такою чудовою людиною. За його спиною була така ж чудова родина", – розповів побратим.

Він зізнався, що любив Гейдена як брата й дуже сумує за ним.

Салек також звернувся до українців зі словами підтримки. Він визнав, що західні уряди не завжди достатньо допомагають Україні, однак наголосив: є багато звичайних людей, які продовжують боротися за те, щоб їхні держави підтримували українців.

Урядам досі бракує динамічності, але ми продовжуємо боротися й робити все, що можемо. І нас багато. Тож разом до перемоги– підсумував він.

"Хай ці кольори будуть завжди з вами"

Окремою частиною заходу стало вшанування матері загиблого добровольця. Заступниця голови Київської організації Національної спілки журналістів України Алла Малієнко вручила Лорі громадську відзнаку "Орден матері бійця" та подарувала українську хустку.

Вона згадала прощання з Гейденом, яке відбулося напередодні на Майдані Незалежності, та слова Лори біля труни сина: "Ми намагаємося, ми маємо навчитися жити без Гейдена".

"Хай ця хустка вам допомагає. Хай ці кольори будуть завжди з вами", – сказала Малієнко, накидаючи її на плечі жінки.

Алла Малієнко дарує Лорі Міллер українську хустку / Фото 24 Каналу

Лора подякувала присутнім за підтримку та увагу до пам'яті сина. Вона зізналася, що Гейден був скромним і, можливо, йому було б ніяково приймати стільки подарунків. Однак для неї важливо, що його пам'ятають.

Жінка приїхала до України також заради зустрічі з людьми, які служили разом із сином. За її словами, побачити їх було для неї зцілюючим досвідом.

Лора каже, що їй важливо, аби її сина пам'ятали / Скриншот

Лора розповіла й про інших матерів, із якими познайомилася завдяки RT Weatherman Foundation. Їхні рідні також загинули або зникли безвісти в Україні. Жінки підтримують одна одну в спільному чаті "Золота зірка" — у США так називають відзнаку, пов'язану із загибеллю військовослужбовця.

Довідка: R.T. Weatherman Foundation – американський благодійний фонд, який допомагає Україні з березня 2022 року. Один із напрямків роботи – пошук та ідентифікація загиблих і зниклих безвісти, підтримка їхніх родин.

"Не дозволяйте перешкодам зупинити вас"

Лора Рейсі Міллер зізналася, що глибоко розчарована рівнем підтримки України з боку США. Вона сподівається, що після обрання нового Конгресу ситуація зміниться, однак не покладає великих надій на нинішню адміністрацію, яка, на її думку, робить недостатньо для допомоги Україні.

Водночас письменниця наголосила, що позиція американської влади не відображає поглядів усіх громадян США. Зокрема, вона пишається вчинком губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, який відвідав Україну.

Коли я побачила його фотографії з Варшави в Instagram та новинах, то подумала: сподіваюся, він поїде і в Україну. І він таки приїхав— розповіла Лора.

Вона додала, що цей візит викликав у неї гордість за свій штат.

Наостанок я запитала, що Лора хотіла б передати українським дітям через історію маленького цвіркуна.

Не дозволяйте перешкодам ставати на заваді вашим прагненням. Шукайте своє покликання, не відмовляйтеся від мрій і впевнено йдіть до мети – незалежно від власних фізичних можливостей, статури чи сили тих, хто намагається вас зупинити– підсумувала письменниця.