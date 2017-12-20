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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Князєв прилетів ліквідовувати наслідки негоди, але його вертоліт наробив ще більшої біди

13:44, сьогодні 1252 Читать новость на русском
Вертоліт Князєва заблокував рух на трасі Київ – Одеса
Вертоліт Князєва заблокував рух на трасі Київ – Одеса / Фото з відкритих джерел

Глава Нацполіції Сергій Князєв прилетів на місце велетенських заторів на Одеській трасі, аби вирішити проблему з багатокілометровими корками.

Однак, його вертоліт наробив ще більшої біди – припаркований літальний апарат повністю заблокував рух на трасі.

Дивіться також: Велетенський затор на трасі Київ – Одеса показали з висоти вертольоту

Про це повідомив журналіст Володимир Гамалиця.

"Великий мент гірше стихійного лиха. Під Жашковом, начебто, почав розсмоктуватися затор, як, раптом, глава Нацполіції на вертольоті повністю зупинив рух своєю появою. Сів на дорогу і заблокував рух в обох напрямках", - написав журналіст.

Теги: Новини України Сергій Князєв Негода в Україні Поліція
Джерело: 24 Канал
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