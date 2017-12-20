Князєв прилетів ліквідовувати наслідки негоди, але його вертоліт наробив ще більшої біди

Глава Нацполіції Сергій Князєв прилетів на місце велетенських заторів на Одеській трасі, аби вирішити проблему з багатокілометровими корками.

Однак, його вертоліт наробив ще більшої біди – припаркований літальний апарат повністю заблокував рух на трасі.

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Про це повідомив журналіст Володимир Гамалиця.

"Великий мент гірше стихійного лиха. Під Жашковом, начебто, почав розсмоктуватися затор, як, раптом, глава Нацполіції на вертольоті повністю зупинив рух своєю появою. Сів на дорогу і заблокував рух в обох напрямках", - написав журналіст.