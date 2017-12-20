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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Велетенський затор на трасі Київ – Одеса показали з висоти вертольоту

12:43, сьогодні 2228 Читать новость на русском
Велетенський затор на трасі Київ – Одеса
Велетенський затор на трасі Київ – Одеса

Під час польоту на Черкащину голова Нацполіції Сергій Князєв зняв відео з висоти вертольоту, на якому видно велетенський затор на трасі Київ – Одеса.

"На автошляху Київ-Одеса автомобілі застрягли у снігових заметах. Лечу на Черкащину, де утворилися кількакілометрові затори, щоб на місці з’ясувати ситуацію та відновити рух транспорту," - написав Князєв.

Читайте також: Вплив снігу на політику в Україні: підсумки

Як відомо, на ділянці автодороги Київ – Одеса між містом Біла Церква та містом Жашків утворися затор загальною довжиною 7,5 кілометрів. До ліквідації заторів залучено 49 одиниць техніки та 111 осіб. ДСНС розгорнуто 2 пункти обігріву людей.

В Україні продовжується негода. Сніг не припиняється у Вінницькій, Київській, Рівненській, Чернігівській областях, через що на дорогах ускладнений рух.

Теги: Новини України Негода в Україні Транспорт Сергій Князєв Черкаси
Джерело: 24 Канал
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