Велетенський затор на трасі Київ – Одеса показали з висоти вертольоту

Під час польоту на Черкащину голова Нацполіції Сергій Князєв зняв відео з висоти вертольоту, на якому видно велетенський затор на трасі Київ – Одеса.

"На автошляху Київ-Одеса автомобілі застрягли у снігових заметах. Лечу на Черкащину, де утворилися кількакілометрові затори, щоб на місці з’ясувати ситуацію та відновити рух транспорту," - написав Князєв.

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Як відомо, на ділянці автодороги Київ – Одеса між містом Біла Церква та містом Жашків утворися затор загальною довжиною 7,5 кілометрів. До ліквідації заторів залучено 49 одиниць техніки та 111 осіб. ДСНС розгорнуто 2 пункти обігріву людей.

В Україні продовжується негода. Сніг не припиняється у Вінницькій, Київській, Рівненській, Чернігівській областях, через що на дорогах ускладнений рух.