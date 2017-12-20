Ситуація на дорогах України через негоду: обмеження на Київщині, автомобілі у заметах

В Україні продовжується негода. Опади у вигляді снігу спостерігаються у Вінницькій, Київській, Рівненській, Чернігівській областях, через що на дорогах ускладнений рух.

На ділянці автодороги Київ – Одеса між містом Біла Церква та містом Жашків Черкаської області продовжуються заходи щодо ліквідації заторів загальною довжиною 7,5 кілометрів, що утворилися внаслідок обледеніння дорожнього полотна, повідомили у ДСНС. Всього до ліквідації заторів залучено 49 одиниць техніки та 111 осіб. ДСНС розгорнуто 2 пункти обігріву людей.

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"З метою розчищення від ожеледі зазначеної ділянки автодороги та остаточного вивільнення вантажного автотранспорту, що залишився на узбіччі, обмежено рух усього автотранспорту зі сторони міста Біла Церква в сторону Одеси та зі сторони міста Жашків у напрямку Києва", – повідомили рятувальники.

Загалом для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 1070 одиниць техніки та 2160 осіб. Підрозділами ДСНС із снігових заметів вилучено 691 одиниць автотранспортних засобів, надано допомогу 1412 громадянам, повідомили рятувальники.

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