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Прогноз погоди на 20 грудня: по всій Україні будуть опади, оголошено штормове попередження

16:00, сьогодні 2048 Читать новость на русском
Погода в Україні 20 грудня
Погода в Україні 20 грудня

Погода в Україні у середу, 20 грудня, й надалі залишатиметься ускладненою. У західних та північних областях у середу випадатиме сніг. На Сході, у Центрі та на Півдні опади будуть місцями та невеликі.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"20 грудня циклон поступово втрачатиме свою активність", – зазначила Наталка Діденко.

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У західних та північних областях у середу випадатиме сніг, щоправда, вже максимум помірний, а не сильний. На Сході, у Центрі та на Півдні опади будуть місцями та невеликі. На дорогах ожеледиця.

Температура протягом доби 1-6°, в Карпатах 7-12° морозу; у південних та східних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Прогноз погоди на середу, 20 грудня, у містах України:

Ужгород – -3…-5

Львів – -2…-4

Івано-Франківськ – -2…-4

Тернопіль – -2…-4

Чернівці – -2…-4

Хмельницький – -2…-4

Луцьк – -2…-4

Рівне – -2…-4

Житомир – -2…-4

Вінниця – -2…-4

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – -1…-3

Черкаси – -2…-4

Чернігів – -2…-4

Суми – +2…-4

Полтава – -2…-4

Дніпро – 0…-2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – 0…+3

Київ – -2…-4

Теги: Новини України Негода в Україні Погода Київ замело снігом
Джерело: 24 Канал
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