Прогноз погоди на 20 грудня: по всій Україні будуть опади, оголошено штормове попередження
Погода в Україні у середу, 20 грудня, й надалі залишатиметься ускладненою. У західних та північних областях у середу випадатиме сніг. На Сході, у Центрі та на Півдні опади будуть місцями та невеликі.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
"20 грудня циклон поступово втрачатиме свою активність", – зазначила Наталка Діденко.
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У західних та північних областях у середу випадатиме сніг, щоправда, вже максимум помірний, а не сильний. На Сході, у Центрі та на Півдні опади будуть місцями та невеликі. На дорогах ожеледиця.
Температура протягом доби 1-6°, в Карпатах 7-12° морозу; у південних та східних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Прогноз погоди на середу, 20 грудня, у містах України:
Ужгород – -3…-5
Львів – -2…-4
Івано-Франківськ – -2…-4
Тернопіль – -2…-4
Чернівці – -2…-4
Хмельницький – -2…-4
Луцьк – -2…-4
Рівне – -2…-4
Житомир – -2…-4
Вінниця – -2…-4
Одеса – +1…+3
Миколаїв – +1…+3
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – -1…-3
Черкаси – -2…-4
Чернігів – -2…-4
Суми – +2…-4
Полтава – -2…-4
Дніпро – 0…-2
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +1…+3
Харків – 0…+3
Київ – -2…-4