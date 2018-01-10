Kodak запускає власну криптовалюту

Компанія Kodak оголосила про запуск власної блокчейн-платформи KodakOne, а також криптовалюти KodakCoin.

Про це повідомляє CNBC.

Згідно із повідомленням, компанія заявила, що вона використала блокчейн для створення нової платформи для цифрових фотографій із власною цифровою валютою, що називається KodakCoin.

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Так, на сайті KodakOne фотографи зможуть ліцензувати свої роботи та отримувати платежі. Після цих новин акції компанії здорожчали більш, ніж у два рази.

До слова, до березня 2018 року власну криптовалюту планує створити Telegram. Компанія також запустить власну блокчейн-систему, яка називатиметься Telegram Open Network (TON).