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Kodak запускає власну криптовалюту

09:57, сьогодні 452 Читать новость на русском
Kodak запускає власну криптовалюту
Kodak запускає власну криптовалюту / Фото з вільних мереж

Компанія Kodak оголосила про запуск власної блокчейн-платформи KodakOne, а також криптовалюти KodakCoin.

Про це повідомляє CNBC.

Згідно із повідомленням, компанія заявила, що вона використала блокчейн для створення нової платформи для цифрових фотографій із власною цифровою валютою, що називається KodakCoin.

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Так, на сайті KodakOne фотографи зможуть ліцензувати свої роботи та отримувати платежі. Після цих новин акції компанії здорожчали більш, ніж у два рази.

До слова, до березня 2018 року власну криптовалюту планує створити Telegram. Компанія також запустить власну блокчейн-систему, яка називатиметься Telegram Open Network (TON).

Теги: гроші Криптовалюта
Джерело: 24 Канал
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