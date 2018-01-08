Telegram планує запустити власну криптовалюту

Telegram планує до березня 2018 року створити власну криптовалюту та запустити власну блокчейн-систему, яка називатиметься "Telegram Open Network" (TON).

Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на власні джерела і технічні документи проекту.

За даними видання, криптовалюта, швидше за все, носитеме назву Gram. На початку 2018 року Telegram планує залучити близько 500 мільйонів доларів інвестицій.

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Компанія сподівається, що інвесторами стануть відомі бренди, завдяки яким Telegram зможе зібрати від 3 до 5 мільярдів доларів.

Таким чином, TechCrunch вперше підтвердило чутки, які з'явилися ще в кінці 2017 року.