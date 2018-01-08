У Сінгапурі хочуть добувати криптовалюту за допомогою велосипедів

Сінгапурський стартап запустить криптовалюту, яку можна буде майнити, катаючися на велосипеді.

Про це йдеться на сайті стартапу oBike.

Для реалізації цієї ідеї компанія має намір організувати запуск власної криптомонети під назвою oCoin, якою можна буде оплачувати оренду велосипедів або здійснювати покупки у партнерів oBike.

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Схема видобутку oCoin буде досить проста: чим довше катаєшся на велосипеді, тим більше криптовалюта буде майнитися. Працювати «вело-криптовалюта» буде на блокчейн-платформі TRON.

Чи буде нова монета представлена ​​для торгівлі на крипто-біржах, як саме буде відбуватися її майнінг і скільки один велосипед може заробити в день, поки невідомо.