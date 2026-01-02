"Велике перезавантаження": все про нові призначення Зеленського
Володимир Зеленський 2 січня здивував українців неочікуваними кадровими рішеннями. Лідер держави дав зрозуміти, що це лише початок.
Оскільки змін досить багато, в них можна заплутатися. 24 Канал збирає усе, що відомо на цю мить про нові призначення Володимира Зеленського, в найповнішій хронології.
Кого призначив і кого звільнив Зеленський у січні 2026 року?
Є дані, що можуть звільнити Василя Малюка
Це ще не все
– пообіцяв Зеленський.
А куди відправлять Дениса Шмигаля
– запевнив Зеленський.
Зеленський про зміни в сфері оборони
Чому Федорова призначать у Міноборони?
– пояснив Зеленський.
Навіщо зміни в ДБР і ДПСУ
А хто очолить СЗР замість Іващенка
Зеленський охарактеризував Буданова й Іващенка
Зеленський пояснив, навіщо всі ці зміни, й анонсував нові
Зеленський зустрівся з міністром внутрішніх справ Клименком – і пообіцяв зміни у ДПСУ
– повідомив президент.
Відомо про нового голову ГУР замість Буданова
– так сказано в дописі.
Будуть зміни в ДБР, публічно про них не відомо
– підкреслив лідер держави.
Зеленський зустрівся із заступником керівника ОП Павлом Палісою та розкрив, чим той займеться
– пояснив президент.
Буданова призначили головою ОП
– написав Зеленський.
Про це повідомили джерела 24 Каналу у владних колах.
Якщо генерал-лейтенанта Малюка зняти із посади голови СБУ, то це буде серйозним послабленням обороноздатності України. Таке рішення президента викликає багато запитань. Адже Василь Малюк – на своєму місці і результати Служби безпеки це доводять. Саме він перетворив СБУ на ефективну спецслужбу, яка проводить унікальні спецоперації і дає Україні сильні "карти" за столом перемовин.
Завтра ми продовжимо зміни. Будуть ще рішення,
Поки немає указу про призначення Федорова міністром оборони. Ані він, ані Шмигаль не коментували можливі зміни.
Денис Шмигаль залишається в нашій команді, у команді України, і я вдячний йому за системну роботу на державу. Торік Міністерство оборони дало хороші результати, зокрема на грудень було виконано доручення по виробництву дронів-перехоплювачів – понад тисячу на добу виробництво,
Він упевнений, що Федоров буде ефективним на новій посаді.
"Михайло Федоров зможе все це реалізувати й додати технологічності. Денису Шмигалю я запропонував очолити інший напрямок у державній роботі – і не менше важливий для нашої стійкості", – додав гарант.
"Разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом із національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть. Усе тримається на стійкості українців, і в нашої стійкості має бути необхідна зброя, необхідна енергія, необхідні фінанси, необхідна політика, необхідна підтримка інституцій", – сказав президент.
Вирішив змінити й формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо "Лінії дронів", працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів,
За словами президента, будуть нові підходи в управлінні прикордонною службою. Про це він говорив і з міністром МВС Ігорем Клименком, і з Сергієм Дейнеком, який зараз очолює ДПСУ і якого планують звільнити.
До речі, Зеленський схвально відгукнувся про багаторічну роботу Дейнеко на чолі ДПСУ.
Щодо ДБР, то "є речі, які варто змінити". Пропозиції мають підготувати ОП і Кабмін.
Це поки не відомо. Зеленський обіцяв рішення незабаром.
О 21:43 2 січня у вечірньому зверненні Зеленський пояснив логіку призначень.
Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою. Минулого року були й хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були й проблеми, які не варто залишати в новому році. Тому – хвиля змін кадрових, і будуть ще рішення – в інституціях.
Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України,
О п'ятій вечора Зеленський повідомив про нараду з Олегом Іващенком – і запропонував йому очолити ГУР замість Буданова. Щоправда, прямо про це не було сказано.
Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України,
Указ про призначення Іващенка з'явився пізніше.
"Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту", – написав Зеленський.
Під час зустрічі з Палісою йшлося про підготовку модернізації військової освіти з урахуванням досвіду оборони в повномасштабній війні.
Освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України,
Готуємось до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи в межах Коаліції охочих на рівні лідерів. Військовий компонент ключовий для реального гарантування безпеки,
Також Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями буде займатися відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють.
Указ про призначення Буданова головою ОП з'явився тільки близько восьмої вечора.
2 січня о 13:37 в телеграм-каналі президента з'явився пост про нового голову ОП.
Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів,
Буданов у взаємодії із секретарем РНБО України "та іншими необхідними керівниками й інституціями" має оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки.
1 січня Зеленський анонсував важливі зміни у внутрішній політиці, але не деталізував, що має на увазі.