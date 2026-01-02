"Велике перезавантаження": все про нові призначення Зеленського

Володимир Зеленський 2 січня здивував українців неочікуваними кадровими рішеннями. Лідер держави дав зрозуміти, що це лише початок.

Оскільки змін досить багато, в них можна заплутатися. 24 Канал збирає усе, що відомо на цю мить про нові призначення Володимира Зеленського, в найповнішій хронології.

Дивіться також "Мені вже доповіли": мережа вибухнула мемами на призначення Буданова главою ОП

Кого призначив і кого звільнив Зеленський у січні 2026 року?