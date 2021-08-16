Голова фракції "Слуга народу" Кравчук в ефірі одного з українських телеканалів наголосила, що позачергові вибори в Україні можна проводити наприкінці жовтня або наприкінці березня. Це регламентує виборчий кодекс.
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За словами Кравчук, ця процедура має певну тривалість. Саме тому найближчий час – кінець березня 2022 року.
Загибель Костянтина Павлова: головне
- Тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли у селі Вільне на Дніпропетровщині. Причиною смерті стало вогнепальне поранення.
- Біля тіла політика знайшли карабін. Правоохоронці вже підтвердили, що меру належала мисливська рушниця.
- Наразі поліція опрацьовує такі можливі варіанти трагедії: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Окрім того, опрацьовуватимуть варіант доведення до самогубства.
- Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблого. Президент наголосив, що триматиме справу Павлова на особистому контролі.