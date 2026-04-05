Ключовими будуть дії однієї людини: британський полковник назвав умови початку третьої світової

Володимир Путін відкрив "скриню Пандори", розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну. Зараз світ близький до третьої світової війни, як ніколи раніше.

Полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем озвучив 24 Каналу думку, що якщо одночасно буде розвиватися війна на Близькому Сході, у Європі і почнеться конфлікт у Південно-Східній Азії, це буде означати, що третя світова війна уже почалась. Важливими будуть дії президента Китаю Сі Цзіньпіна.

"Ключовими є дії Сі Цзіньпіна у Південно-Східній Азії, початок дестабілізації у Південнокитайському та Східнокитайському морях. Особливо навколо Тайваню", – підкреслив він.

Як може розпочатися третя світова?

Філіп Інгрем зазначив, що Сі Цзіньпін бачить, якого економічного удару війна проти Ірану завдасть США. Китайський лідер має мету зробити КНР з другої найпотужнішої економіки світу першою. Тому він намагатиметься використати усе, що дозволить Китаю обійти Штати, які зараз зазнають фінансових втрат через конфлікти, особливо на Близькому Сході.

Американський військовий потенціал суттєво виснажується через використання спеціалізованих та дуже дорогих озброєнь. Відповідно після завершення операції проти Ірану США, ймовірно, опиняться у найслабшій військовій формі.

Адже значна частина використаної техніки вимагатиме ремонту та відновлення, а це потребує часу. Саме це Сі Цзіньпін може використати, щоб посилити свій вплив у Південно-Східній Азії, насамперед дипломатичним шляхом.

Не думаю, що він хоче брати Тайвань силою. Хоча він заявляв, що готовий це зробити. Але якщо він наважиться, то коли США будуть найслабші політично, економічно та воєнно, тобто коли не зможуть відповісти. Тому у Сі Цзіньпіна є вікно для прийняття рішення. За цим варто дуже уважно стежити. Якщо він все-таки піде на воєнне вторгнення, то ми опинимося в умовах третьої світової,

– вважає полковник.

За його словами, ведення одразу кількох воєн було б справжньою катастрофою не лише для Штатів, а й для всього світу. У США є такий потенціал. Але тоді країнам довелося б дуже швидко переходити у режим тотальної війни. У такий спосіб почалась би третя світова.

Єдиний спосіб підтримувати операції такого масштабу – це повна мобілізація держави. Тобто світові економіки повинні перейти від моделі, за якої вони виділяють додаткові засоби на підтримку тих, хто залучений до конфлікту, за якої вся економіка зосереджується на тотальній війні. Тоді все працює на підготовку до війни,

– пояснив Філіп Інгрем.

Це означало б і мобілізацію, і колосальні політичні наслідки по всьому світу. Полковник армії Великої Британії у відставці припустив, що якщо Китай піде на Тайвань, то саме це доведеться зробити, щоб мати можливість його захищати.

Чи триває вже третя світова?