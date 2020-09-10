Позиції 503-го батальйону морської піхоти біля села Шуми, що на Донеччині, інспектуватимуть вже о 14:00 10 вересня. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

В інспекції будуть представники СЦКК та ОБСЄ

Українським захисникам не повідомили, що у складі інспекції будуть російські військові. Про це Бутусов повідомив у фейсбуці.

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Військовослужбовцям ЗСУ сказано, що вони мають забезпечити безпеку представникам ОБСЄ та Спільного центру з контролю та координації.

Противник підняв над районом "інспекції" в Шумах безпілотні розвідники, а також висунув на передові позиції групу спостерігачів та снайперів,

– написав Бутусов.

Журналіст зазначив, що мета противника зафіксувати відвідини українських позицій військовими Росії.

"Ніяких гарантій безпеки при пересуванні по передових позиціях ВСУ бути не може. Це з район з щільним мінуванням. Ситуація напружена, і поки неясно – де наказ на відвідини наших позицій противником і ким він підписаний", – Бутусов.

Що відомо про заплановану інспекцію