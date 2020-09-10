Коли проведуть інспекцію українських позицій біля Шумів: інформація Бутусова
Позиції 503-го батальйону морської піхоти біля села Шуми, що на Донеччині, інспектуватимуть вже о 14:00 10 вересня. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.
В інспекції будуть представники СЦКК та ОБСЄ
Українським захисникам не повідомили, що у складі інспекції будуть російські військові. Про це Бутусов повідомив у фейсбуці.
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Військовослужбовцям ЗСУ сказано, що вони мають забезпечити безпеку представникам ОБСЄ та Спільного центру з контролю та координації.
Противник підняв над районом "інспекції" в Шумах безпілотні розвідники, а також висунув на передові позиції групу спостерігачів та снайперів,
– написав Бутусов.
Журналіст зазначив, що мета противника зафіксувати відвідини українських позицій військовими Росії.
"Ніяких гарантій безпеки при пересуванні по передових позиціях ВСУ бути не може. Це з район з щільним мінуванням. Ситуація напружена, і поки неясно – де наказ на відвідини наших позицій противником і ким він підписаний", – Бутусов.
Що відомо про заплановану інспекцію
- ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі провела 9 вересня позачергове засідання через ситуацію навколо селища Шуми.
- За результатами засідання сторони домовилися спільно проінспектувати цю ділянку під керівництвом ОБСЄ.
- Раніше лідер донецьких бойовиків Денис Пушилін погрожував вчинити обстріл українських позицій поблизу Шумів.
- Пушилін стверджував, що українська армія нібито "облаштовує нові траншеї" всупереч умовам перемир'я.
- У штабі Операції об'єднаних сил цю інформацію спростували.