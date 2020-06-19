Україні надійшов перший транш від МВФ у рамках нової кредитної програми 12 червня, його розмір склав 2,1 мільярда доларів. Міжнародний валютний фонд займеться питанням наступного траншу у вересні.

Директор пресофісу МВФ Джеррі Райс заявив, що у вересні МВФ розгляне виконання Україною програми Stand By, а вже після цього буде прийнято рішення про виділення наступного траншу, повідомиляє Укрінформ.

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За словами Джеррі Райса, наразі складнр точно назвати дату, коли відбудеться перший перегляд програми Stand-By, однак очікують, що це буде вересень.

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Директор пресофісу МВФ зазначив, що поточна програма фонду має допомогти Україні подолати наслідки пандемії коронавірусу та створити умови до повернення України до економічного зростання.

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