Нещодавно Україна й МВФ домовилися про нову програму кредитування на 5 мільярдів доларів. В уряді це пояснили необхідністю на тлі пандемії коронавірусу й світової фінансової кризи. Втім міністр фінансів Сергій Марченко сподівається, що вже до кінця 2022 року Україна зможе обійтися без кредитів Фонду.

Свій прогноз щодо того, коли Україна вийде з часткової фінансової залежності від МВФ, Марченко озвучив в ефірі проєкту "Свобода слова", повідомляє 24 канал.

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Ми віримо, що в нас буде можливість до 2023 року, тобто вже у 2022 році сказати, що ми отримали в бюджет нуль кредитів від Міжнародного валютного фонду,

– заявив міністр фінансів.

Щодо того, якими шляхами уряд збирається отримувати кошти замість траншів МВФ, він назвав детінізацію бізнесу, збільшення доходів держбюджету, збільшення ефективності видатків і підвищення кредитного рейтингу України.

Історія співпраці України й МВФ: коротко

Україна стала членом Міжнародного валютного фонду ще в далекому 1992 році. Перші позики Фонд надав нашій державі у 1994 – 1995 роках. Тоді їхня сума становила 700 мільйонів доларів.

Згодом співпраця стала системною, а транші – мільярдними. Третій президент Віктор Ющенко намагався відмовитися від кредитної співпраці, але у 2008 році до неї повернулися на тлі світової кризи.