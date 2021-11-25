Доведено, що рівень захисту від хвороби знижується через пів року після другої дози. Бустерна/додаткова доза вводиться, щоб посилити цю імунну відповідь.

До теми Чому потрібно вакцинуватися проти коронавірусу щопівроку

Бустерна або ревакцинальна доза вводиться через пів року для посилення імунної відповіді. Додаткова доза: через 1 – 3 місяці для кращого захисту осіб з пригніченим імунітетом.

Ізраїль почав вакцинувати населення бустерною дозою ще влітку 2021 року. Зараз вона доступна для всіх людей старше 12 років через 5 місяців після другої дози. І тепер там "повним курсом вакцинації" вважаються 3 дози.

У США вже понад 30 мільйонів. людей отримали бустерну дозу. Там вона доступна для всього населення старше 18 років.

Коли третю дозу впровадить Україна?

За словами міністра Віктора Ляшка, це станеться, коли принаймні половина дорослих українців отримають хоча б одну дозу. Наразі ж вакцинованих однією дозою близько 40%. Чи є сенс чекати?

В Україні є велика кількість людей, особливо медиків та людей літнього віку, які отримали друге щеплення ще навесні – початку літа. Тобто в грудні – січні у них вже буде гостра потреба в бустерній дозі.

18 жовтня Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики видала рекомендації щодо бустерної та додаткової дози для окремих груп населення. Це медики, люди з пригніченим імунітетом та для людей, що подорожують в країни, де третя доза обов'язкова.

Але Міністерство охорони здоров'я України поки не затвердило навіть їх. Натомість Україна утилізує сотні тисяч доз протермінованої вакцини, яка могла б стати для когось додатковим захистом.

Сьогодні я направила в міністерство запит щодо строків впровадження в Україні бустерної та додаткової дози вакцини від COVID-19.