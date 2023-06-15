Таку заяву зробив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Він наголосив, що ніхто у демократичних країнах не буде підтримувати геноцидний режим Путіна.

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"Сьогодні у світі, незалежно хто буде президентом у демократичних країнах, ніхто не буде підтримувати відвертий геноцидний режим Путіна. Путін обнулений повністю. Тобто у самій Росії він ще на щось впливає, але з точки зору глобальної політики Путіна як суб'єкта не існує", – зауважив він.

Не потрібно очікувати

Ексспівробітник СБУ, фахівець Українського інституту майбутнього Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що в Офісі Президента України можуть мати таку інформацію, яку наразі не можуть розповісти.

Можливо, на Банковій знають щось таке, що не можуть повідомити нам про внутрішню ситуацію ані в Україні, ані в Росії, ані про ситуацію з нашими партнерами, які, можливо, приготували нам щось нереальне,

– припустив він.

Ступак закликав не очікувати, що війна в Україні закінчиться 31 грудня 2023 року. Це може статись раніше або пізніше. Адже якщо очікування не здійсняться, то може настати моральний занепад.

"Ми знаємо, що наші військові класно роблять свою роботу. Там такі плани, що окупантам, аби їх "роздуплити", доведеться витратити дуже багато ресурсів. ЗСУ дійсно є що показати дуже неприємне для росіян, тому віримо та сподіваємось", – додав ексспівробітник СБУ.

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