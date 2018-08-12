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Коли 4G з'явиться у метро: відповідь українських мобільних операторів

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Коли 4G з'явиться у метро
Коли 4G з'явиться у метро / Getty images

Провідні мобільні оператори України lifecell, Vodafone та "Київстар" повідомили, коли можна розраховувати на появу технології 4G у київській підземці.

4G в Україні запустили наприкінці березня 2018.

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1 липня діапазон 4G в Україні значно розширили, проте на сьогодні доступ до швидкісного інтернету доступний далеко не у всіх регіонах країни.

Та, навіть у столиці 4G "тягне" не всюди.

Розробник програмного забезпечення Юрій Возій зауважив, що провідні українські мобільні оператори втрачають чималі прибутки лише через те, що 4G немає у метро.

За моїми підрахункам lifecell, Київстар та Vodafone Україна втрачають приблизно 10 мільярдів гривень в рік тільки тому, що в підземці немає 4G. Відео, подкасти, ігри – це все треба, поки ви в дорозі і зазвичай майже повністю не потрібне, коли ви вже на місці і робите свої щоденні справи,
– зазначив спеціаліст.

Представники мобільних операторів відреагували на це зауваження.

У "Київстарі" пояснили, що мережу 4G будуватиме підрядник одразу для усіх операторів, проте про терміни проведення таких робіт не згадали.

"4,5G в метрополітені від оператора lifecell планується в майбутньому. Терміни запуску, на жаль, відсутні. Але ми постараємося порадувати своїх абонентів приємною новиною якомога швидше", – схожою відповіддю відзначились у lifecell.

У компанії Vodafone Україна також запевнили, що 4G у підземці обов'язково з'явиться, проте інформації про термін запуску у них поки немає.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Новини України Техно метро Інтернет Мережа 4G мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
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