Коли США відправлять в Україну перші катери Island

Два американські патрульні катери типу Island направлять зі Сполучених Штатів в Україну після завершення навчання на них українських екіпажів.

Начальник управління персоналом штабу Військово-морських сил України Олександр Шевченко розповів "Інформаційному спротиву", що ВМС проводила конкурсний відбір на посади в екіпажі катерів.

Читайте також: США можуть надати Україні новітню потужну зброю

У нас відповідно екіпаж складається з трьох офіцерів і певної кількості військовослужбовців за контрактом. Вони проходили відповідне тестування, психологічне тестування, а також на перспективи проходження служби, ті, хто бажає далі проходити службу. Тому що два Island, які ми зараз отримаємо, не останні. Ми ще будемо отримувати, і вони будуть. Це та команда, яка пройде підготовку, щоб вчити наступні екіпажі,

– розповів Шевченко.

За його словами, тренування українських екіпажів розпочнуться в липні і триватимуть десять тижнів. Загалом з України до США вирушать 32 військових. Вони вже пройшли необхідну психологічну та мовну підготовку.

Які потужні характеристики мають катери Island:

швидкість американських катерів – 29,5 вузлів;

дальність плавання при 90% запасах ПММ – 2307 миль;

екіпаж – до 16 осіб;

5 діб роботи в автономному режимі;

озброєння – 25-мм автоматична артилерійська установка Bushmaster Mk 38 Mod і кулемети М2НВ.

Яку допомогу отримає Україна від США? Палата представників Конгресу США схвалила проект законів, який передбачає виділення для підтримки України загальної суми майже в 700 мільйонів доларів. Окрім того, департамент оборони США планує виділити Україні додаткові 250 мільйонів доларів на співробітництво у галузі безпеки для додаткової підготовки, спорядження та консультаційних послуг задля зміцнення потенціалу ЗСУ.



Також Вашингтон передав Україні медичне обладнання для лікарень: військових госпіталів і дитячих лікарень.



Яку військову допомогу отримувала Україна від США