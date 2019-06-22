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      Коли США відправлять в Україну перші катери Island

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      Україна отримає від США два нові катери Island
      Україна отримає від США два нові катери Island / Ілюстративне фото

      Два американські патрульні катери типу Island направлять зі Сполучених Штатів в Україну після завершення навчання на них українських екіпажів.

      Начальник управління персоналом штабу Військово-морських сил України Олександр Шевченко розповів "Інформаційному спротиву", що ВМС проводила конкурсний відбір на посади в екіпажі катерів.

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      У нас відповідно екіпаж складається з трьох офіцерів і певної кількості військовослужбовців за контрактом. Вони проходили відповідне тестування, психологічне тестування, а також на перспективи проходження служби, ті, хто бажає далі проходити службу. Тому що два Island, які ми зараз отримаємо, не останні. Ми ще будемо отримувати, і вони будуть. Це та команда, яка пройде підготовку, щоб вчити наступні екіпажі,
      – розповів Шевченко.

      За його словами, тренування українських екіпажів розпочнуться в липні і триватимуть десять тижнів. Загалом з України до США вирушать 32 військових. Вони вже пройшли необхідну психологічну та мовну підготовку.

      Які потужні характеристики мають катери Island:

      • швидкість американських катерів – 29,5 вузлів;
      • дальність плавання при 90% запасах ПММ – 2307 миль;
      • екіпаж – до 16 осіб;
      • 5 діб роботи в автономному режимі;
      • озброєння – 25-мм автоматична артилерійська установка Bushmaster Mk 38 Mod і кулемети М2НВ.

      Яку допомогу отримає Україна від США? Палата представників Конгресу США схвалила проект законів, який передбачає виділення для підтримки України загальної суми майже в 700 мільйонів доларів. Окрім того, департамент оборони США планує виділити Україні додаткові 250 мільйонів доларів на співробітництво у галузі безпеки для додаткової підготовки, спорядження та консультаційних послуг задля зміцнення потенціалу ЗСУ.

      Також Вашингтон передав Україні медичне обладнання для лікарень: військових госпіталів і дитячих лікарень.

      військова допомога україні від сша
      Яку військову допомогу отримувала Україна від США

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      Теги: Новини України Новини США Водний транспорт Збройні сили України
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