Коли у "ДНР" станеться кривавий переворот: думка Бутусова

Наразі жодних передумов для переворотів у так званій "ДНР" немає, оскільки тут всім керує Росія. Відтак, заколот тут є можливим, якщо це потрібно буде Кремлю.

Таку думку висловив відомий український журналіст Юрій Бутусов, передає "Обозреватель".

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На його переконання, слова колишнього ватажка "ДНР" Олександра Ходаковського про те, що, на відміну від перевороту в "ЛНР", "тут все може вилитися в набагато більшу кількість крові", не відповідають дійсності.

"Жодних переворотів там не може бути. Головна причина полягає в тому, що "республіка" управляється "російською військовою адміністрацією". Відтак, жодного моря крові не буде, допоки вони там перебувають", – підкреслив журналіст

У зв’язку з вищевикладеним Юрій Бутусов зробив висновок, що військовий переворот в "ДНР" є можливим тільки в тому разі, якщо Москві знадобиться саме такий розвиток подій.